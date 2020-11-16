Мёд – уникальный природный продукт, идеально сочетающий сбалансированный вкус, приятный аромат и лечебно-оздоровительные свойства. Мёд от производителя станет отличным лакомством и лекарством для всех членов семьи на протяжении всего года, благодаря длительному периоду хранения.

Продукты пчеловодства из деревни Сорокоумово

В экологически чистом районе Нижегородской области, вдали от промышленных центров, среди бескрайних лугов размещено чуть больше 30 ульев. В непродолжительный период активного цветения местных растений медоносные пчёлы с раннего утра до позднего вечера активно трудятся, собирая и принося в ульи душистый нектар, превращая его в ароматный и лечебный мёд.

Опытные пасечники из деревни Сорокоумово в определённое время вручную выкачивают мёд, сохраняя его аромат, вкус и все полезные свойства. Помимо мёда предлагаются продукты пчеловодства, оказывающие выраженное оздоровительное действие на организм:

Наш мёд и другие продукты пчеловодства обладают оздоровительными и лечебными свойствами благодаря высокому содержанию микроэлементов и других полезных веществ. Наша пасека прошла официальную регистрацию в ветеринарной службе, проводятся проверки контролирующими органами в сроки, установленные законодательством. Высокое качество продукции подтверждено свидетельствами, выданными после проведенных анализов. Ежегодно выполняется экспертиза и анализ мёда и пчелиного подмора, о чём свидетельствуют выданные заключения.

Купить мёд с доставкой на дом в Нижнем Новгороде

Все желающие наслаждаться вкусным и полезным лакомством могут купить мёд с доставкой на дом в Нижнем Новгороде. Заказ будет оперативно доставлен по указанному адресу после оформленной заявки на сайте.

Качественный вкусный, ароматный, полезный мёд и продукты пчеловодства из деревни Сорокоумово будут круглый год на вашем столе.