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Натуральный мёд в Нижнем Новгороде. Без посредников.
Популярные продукты
Натуральный мёд (Разнотравье)
В наличии
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арт.
Натуральный мёд (Разнотравье)
От 700 руб
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Мёд в сотах в большой рамке
В наличии
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арт.
Мёд в сотах в большой рамке
1200 руб
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Сотовый мёд в мини-рамке 250 г
В наличии
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арт.
Сотовый мёд в мини-рамке 250 г
300 руб
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Настойка личинок восковой моли (Огневка) 20%
В наличии
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арт.
Настойка личинок восковой моли (Огневка) 20%
500 руб
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Настойка прополиса 20%
В наличии
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арт.
Настойка прополиса 20%
500 руб
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Забрус пчелиный
В наличии
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арт.
Забрус пчелиный
600 руб
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Рекомендуем
Пчелиная пыльца (Обножка) 100 г
В наличии
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арт.
Пчелиная пыльца (Обножка) 100 г
250 руб
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Перга пчелиная 100 г
В наличии
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арт.
Перга пчелиная 100 г
400 руб
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Сухой ПЖВМ, продукт жизнедеятельности восковой моли огневки, 100 гр
В наличии
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арт.
Сухой ПЖВМ, продукт жизнедеятельности восковой моли огневки, 100 гр
800 руб
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Настойка продуктов жизнедеятельности восковой моли 20% / ПЖВМ Огневка 100 мл
В наличии
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арт.
Настойка продуктов жизнедеятельности восковой моли 20% / ПЖВМ Огневка 100 мл
500 руб
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Настойка на пчелином подморе 30% 100 мл
В наличии
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арт.
Настойка на пчелином подморе 30% 100 мл
550 руб
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Почему стоит попробовать наш мёд?
Мёд без добавок
Мёд без добавок

Мы пчеловоды. Мы не добавляем в свой продукт воду, сахар и тп.

Без тепловой обработки
Без тепловой обработки

Тепловую обработку делают для увеличения срока жидкого состояния. Из-за этого сильно ухудшается качество меда. Наш мед затвердевает в течение 1-3 месяцев.

Экспертиза качества
Экспертиза качества

Ежегодно, на нашей пасеке, мы проводим профилактику от всех болезней и вредителей пчёл, сдаем пчёл и получаемый мёд на все необходимые анализы и исследования в вет-лабораторию

Отзывы клиентов
Ольга

Хочу сказать огромное спасибо Марии и Антону за вкуснейший и качественный мед к которому я привыкла, поскольку мой брат раньше тоже занимался пасекой.
Недавно я заболела и пришлось купить маленькую баночку меда в магазине... но как выяснилось-этот "мед" на мед не похож совсем...
Вчера на ночь я лечилась вкусным, душистым медом и ночью спала без кашля, хотя до этого, несмотря на прием таблеток, 3 ночи подряд задыхалась от кашля...
Уж не знаю таблетки помогли или мед, но кашель меня больше не беспокоит!!!
Еще раз огромное Вам спасибо!
Всем, кто ценит все натуральное и качественное-очень рекомендую!!!
PS:Антону огромное спасибо за доставку на дом!!!

16 ноября 2020
Алёна

Сегодня получила свой мед. Очень довольна☺ и рекомендую всем - вкусный и качественный по составу! Большое спасибо Антону за быстрый ответ на мой заказ и бесплатную доставку домой.

01 ноября 2020
Егор

С тех пор как первый раз попробовал этот мед, не могу есть никакой другой. Это продукт высочайшего качества, который искусно сделан настоящим профессионалом. Чувствуется, что в него вложены не только огромные усилия но и часть души. Огромное спасибо Антону!

05 ноября 2020
Елена

Жaлею, что не знала о вас раньше и уже купила 3л. банку у других. Поэтому взяла 1 л. Блиин.. Он такой вкусный! Душистый, настоящий такой! Хорошо бы не оставили ребята не оставили своё занятие! На следующий год две 3л возьму!
Очень. Вкусный. Мёд!

25 ноября 2020
Лена

Мёд очень вкусный, душистый, а в осенние дни особенно необходим! Большое спасибо!

31 октября 2020
Людмила

Я живу в Кирове. Совсем случайно мужу попалась информация в интернете о меде из деревни Сорокоумово Нижний Новгород. Не раздумывая долго, я решила заказать мед. Муж мне сказал: где ты, а где мед. Но я все таки написала, мне ответили. И вот мед на моем столе!!! Прошло всего три дня, как я сделала заказ! Доставка бесплатная!!! Это и удивительно и приятно. А самое главное- мед очень понравился. Скажу честно, было некое опасение, что придет мед низкого качества. Но нет, опасения мои не подтвердились. Мед отличного качества. В следующем году закажу снова. Спасибо, Вам, Антон!

30 ноября 2020
Елена

Сегодня приобрела второй раз мёд у Антона. Теперь за мёдом только к нему!) за много лет я попробовала десятки сортов от разных производителей, и мёд приобретённый в магазине, и мёд с частных пасек. И могу уверенно сказать , что мёд , который делает Антон - самый лучший! Для меня это большая находка 🧡 качество мёда просто потрясное💯 для меня ещё и имело место быть лечебному эффекту. Спасибо Вам, Антон, за ваш труд и любовь, которую, я уверена, вы вкладывает в своё дело! Я очень рада что теперь знаю, где приобрести качественный продукт! Успехов Вам и процветания !

11 декабря 2020
Татьяна

Антон, огромное спасибо вам и вашим пчелкам за мёд! Он просто тает во рту своим теплом и ароматом .Благодарю за возможность получать истинное удовольствие от натуральной продукции.Буду рекомендовать всем!

12 февраля 2021
Ольга

Хочу сказать огромное спасибо Марии и Антону за вкуснейший и качественный мед к которому я привыкла, поскольку мой брат раньше тоже занимался пасекой.
Недавно я заболела и пришлось купить маленькую баночку меда в магазине... но как выяснилось-этот "мед" на мед не похож совсем...
Вчера на ночь я лечилась вкусным, душистым медом и ночью спала без кашля, хотя до этого, несмотря на прием таблеток, 3 ночи подряд задыхалась от кашля...
Уж не знаю таблетки помогли или мед, но кашель меня больше не беспокоит!!!
Еще раз огромное Вам спасибо!
Всем, кто ценит все натуральное и качественное-очень рекомендую!!!
PS:Антону огромное спасибо за доставку на дом!!!

16 ноября 2020
Алёна

Сегодня получила свой мед. Очень довольна☺ и рекомендую всем - вкусный и качественный по составу! Большое спасибо Антону за быстрый ответ на мой заказ и бесплатную доставку домой.

01 ноября 2020
Егор

С тех пор как первый раз попробовал этот мед, не могу есть никакой другой. Это продукт высочайшего качества, который искусно сделан настоящим профессионалом. Чувствуется, что в него вложены не только огромные усилия но и часть души. Огромное спасибо Антону!

05 ноября 2020
Елена

Жaлею, что не знала о вас раньше и уже купила 3л. банку у других. Поэтому взяла 1 л. Блиин.. Он такой вкусный! Душистый, настоящий такой! Хорошо бы не оставили ребята не оставили своё занятие! На следующий год две 3л возьму!
Очень. Вкусный. Мёд!

25 ноября 2020
Лена

Мёд очень вкусный, душистый, а в осенние дни особенно необходим! Большое спасибо!

31 октября 2020
Людмила

Я живу в Кирове. Совсем случайно мужу попалась информация в интернете о меде из деревни Сорокоумово Нижний Новгород. Не раздумывая долго, я решила заказать мед. Муж мне сказал: где ты, а где мед. Но я все таки написала, мне ответили. И вот мед на моем столе!!! Прошло всего три дня, как я сделала заказ! Доставка бесплатная!!! Это и удивительно и приятно. А самое главное- мед очень понравился. Скажу честно, было некое опасение, что придет мед низкого качества. Но нет, опасения мои не подтвердились. Мед отличного качества. В следующем году закажу снова. Спасибо, Вам, Антон!

30 ноября 2020
Елена

Сегодня приобрела второй раз мёд у Антона. Теперь за мёдом только к нему!) за много лет я попробовала десятки сортов от разных производителей, и мёд приобретённый в магазине, и мёд с частных пасек. И могу уверенно сказать , что мёд , который делает Антон - самый лучший! Для меня это большая находка 🧡 качество мёда просто потрясное💯 для меня ещё и имело место быть лечебному эффекту. Спасибо Вам, Антон, за ваш труд и любовь, которую, я уверена, вы вкладывает в своё дело! Я очень рада что теперь знаю, где приобрести качественный продукт! Успехов Вам и процветания !

11 декабря 2020
Татьяна

Антон, огромное спасибо вам и вашим пчелкам за мёд! Он просто тает во рту своим теплом и ароматом .Благодарю за возможность получать истинное удовольствие от натуральной продукции.Буду рекомендовать всем!

12 февраля 2021

Мёд – уникальный природный продукт, идеально сочетающий сбалансированный вкус, приятный аромат и лечебно-оздоровительные свойства. Мёд от производителя станет отличным лакомством и лекарством для всех членов семьи на протяжении всего года, благодаря длительному периоду хранения.

Продукты пчеловодства из деревни Сорокоумово

В экологически чистом районе Нижегородской области, вдали от промышленных центров, среди бескрайних лугов размещено чуть больше 30 ульев. В непродолжительный период активного цветения местных растений медоносные пчёлы с раннего утра до позднего вечера активно трудятся, собирая и принося в ульи душистый нектар, превращая его в ароматный и лечебный мёд.

Опытные пасечники из деревни Сорокоумово в определённое время вручную выкачивают мёд, сохраняя его аромат, вкус и все полезные свойства. Помимо мёда предлагаются продукты пчеловодства, оказывающие выраженное оздоровительное действие на организм:

Наш мёд и другие продукты пчеловодства обладают оздоровительными и лечебными свойствами благодаря высокому содержанию микроэлементов и других полезных веществ. Наша пасека прошла официальную регистрацию в ветеринарной службе, проводятся проверки контролирующими органами в сроки, установленные законодательством. Высокое качество продукции подтверждено свидетельствами, выданными после проведенных анализов. Ежегодно выполняется экспертиза и анализ мёда и пчелиного подмора, о чём свидетельствуют выданные заключения.

Купить мёд с доставкой на дом в Нижнем Новгороде

Все желающие наслаждаться вкусным и полезным лакомством могут купить мёд с доставкой на дом в Нижнем Новгороде. Заказ будет оперативно доставлен по указанному адресу после оформленной заявки на сайте.

Качественный вкусный, ароматный, полезный мёд и продукты пчеловодства из деревни Сорокоумово будут круглый год на вашем столе.

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