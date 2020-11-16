Мы пчеловоды. Мы не добавляем в свой продукт воду, сахар и тп.
Тепловую обработку делают для увеличения срока жидкого состояния. Из-за этого сильно ухудшается качество меда. Наш мед затвердевает в течение 1-3 месяцев.
Ежегодно, на нашей пасеке, мы проводим профилактику от всех болезней и вредителей пчёл, сдаем пчёл и получаемый мёд на все необходимые анализы и исследования в вет-лабораторию
Хочу сказать огромное спасибо Марии и Антону за вкуснейший и качественный мед к которому я привыкла, поскольку мой брат раньше тоже занимался пасекой.
Недавно я заболела и пришлось купить маленькую баночку меда в магазине... но как выяснилось-этот "мед" на мед не похож совсем...
Вчера на ночь я лечилась вкусным, душистым медом и ночью спала без кашля, хотя до этого, несмотря на прием таблеток, 3 ночи подряд задыхалась от кашля...
Уж не знаю таблетки помогли или мед, но кашель меня больше не беспокоит!!!
Еще раз огромное Вам спасибо!
Всем, кто ценит все натуральное и качественное-очень рекомендую!!!
PS:Антону огромное спасибо за доставку на дом!!!
Сегодня получила свой мед. Очень довольна☺ и рекомендую всем - вкусный и качественный по составу! Большое спасибо Антону за быстрый ответ на мой заказ и бесплатную доставку домой.
С тех пор как первый раз попробовал этот мед, не могу есть никакой другой. Это продукт высочайшего качества, который искусно сделан настоящим профессионалом. Чувствуется, что в него вложены не только огромные усилия но и часть души. Огромное спасибо Антону!
Жaлею, что не знала о вас раньше и уже купила 3л. банку у других. Поэтому взяла 1 л. Блиин.. Он такой вкусный! Душистый, настоящий такой! Хорошо бы не оставили ребята не оставили своё занятие! На следующий год две 3л возьму!
Очень. Вкусный. Мёд!
Мёд очень вкусный, душистый, а в осенние дни особенно необходим! Большое спасибо!
Я живу в Кирове. Совсем случайно мужу попалась информация в интернете о меде из деревни Сорокоумово Нижний Новгород. Не раздумывая долго, я решила заказать мед. Муж мне сказал: где ты, а где мед. Но я все таки написала, мне ответили. И вот мед на моем столе!!! Прошло всего три дня, как я сделала заказ! Доставка бесплатная!!! Это и удивительно и приятно. А самое главное- мед очень понравился. Скажу честно, было некое опасение, что придет мед низкого качества. Но нет, опасения мои не подтвердились. Мед отличного качества. В следующем году закажу снова. Спасибо, Вам, Антон!
Сегодня приобрела второй раз мёд у Антона. Теперь за мёдом только к нему!) за много лет я попробовала десятки сортов от разных производителей, и мёд приобретённый в магазине, и мёд с частных пасек. И могу уверенно сказать , что мёд , который делает Антон - самый лучший! Для меня это большая находка качество мёда просто потрясное для меня ещё и имело место быть лечебному эффекту. Спасибо Вам, Антон, за ваш труд и любовь, которую, я уверена, вы вкладывает в своё дело! Я очень рада что теперь знаю, где приобрести качественный продукт! Успехов Вам и процветания !
Антон, огромное спасибо вам и вашим пчелкам за мёд! Он просто тает во рту своим теплом и ароматом .Благодарю за возможность получать истинное удовольствие от натуральной продукции.Буду рекомендовать всем!
Хочу сказать огромное спасибо Марии и Антону за вкуснейший и качественный мед к которому я привыкла, поскольку мой брат раньше тоже занимался пасекой.
Недавно я заболела и пришлось купить маленькую баночку меда в магазине... но как выяснилось-этот "мед" на мед не похож совсем...
Вчера на ночь я лечилась вкусным, душистым медом и ночью спала без кашля, хотя до этого, несмотря на прием таблеток, 3 ночи подряд задыхалась от кашля...
Уж не знаю таблетки помогли или мед, но кашель меня больше не беспокоит!!!
Еще раз огромное Вам спасибо!
Всем, кто ценит все натуральное и качественное-очень рекомендую!!!
PS:Антону огромное спасибо за доставку на дом!!!
Сегодня получила свой мед. Очень довольна☺ и рекомендую всем - вкусный и качественный по составу! Большое спасибо Антону за быстрый ответ на мой заказ и бесплатную доставку домой.
С тех пор как первый раз попробовал этот мед, не могу есть никакой другой. Это продукт высочайшего качества, который искусно сделан настоящим профессионалом. Чувствуется, что в него вложены не только огромные усилия но и часть души. Огромное спасибо Антону!
Жaлею, что не знала о вас раньше и уже купила 3л. банку у других. Поэтому взяла 1 л. Блиин.. Он такой вкусный! Душистый, настоящий такой! Хорошо бы не оставили ребята не оставили своё занятие! На следующий год две 3л возьму!
Очень. Вкусный. Мёд!
Мёд очень вкусный, душистый, а в осенние дни особенно необходим! Большое спасибо!
Я живу в Кирове. Совсем случайно мужу попалась информация в интернете о меде из деревни Сорокоумово Нижний Новгород. Не раздумывая долго, я решила заказать мед. Муж мне сказал: где ты, а где мед. Но я все таки написала, мне ответили. И вот мед на моем столе!!! Прошло всего три дня, как я сделала заказ! Доставка бесплатная!!! Это и удивительно и приятно. А самое главное- мед очень понравился. Скажу честно, было некое опасение, что придет мед низкого качества. Но нет, опасения мои не подтвердились. Мед отличного качества. В следующем году закажу снова. Спасибо, Вам, Антон!
Сегодня приобрела второй раз мёд у Антона. Теперь за мёдом только к нему!) за много лет я попробовала десятки сортов от разных производителей, и мёд приобретённый в магазине, и мёд с частных пасек. И могу уверенно сказать , что мёд , который делает Антон - самый лучший! Для меня это большая находка качество мёда просто потрясное для меня ещё и имело место быть лечебному эффекту. Спасибо Вам, Антон, за ваш труд и любовь, которую, я уверена, вы вкладывает в своё дело! Я очень рада что теперь знаю, где приобрести качественный продукт! Успехов Вам и процветания !
Антон, огромное спасибо вам и вашим пчелкам за мёд! Он просто тает во рту своим теплом и ароматом .Благодарю за возможность получать истинное удовольствие от натуральной продукции.Буду рекомендовать всем!
Мёд – уникальный природный продукт, идеально сочетающий сбалансированный вкус, приятный аромат и лечебно-оздоровительные свойства. Мёд от производителя станет отличным лакомством и лекарством для всех членов семьи на протяжении всего года, благодаря длительному периоду хранения.
Продукты пчеловодства из деревни Сорокоумово
В экологически чистом районе Нижегородской области, вдали от промышленных центров, среди бескрайних лугов размещено чуть больше 30 ульев. В непродолжительный период активного цветения местных растений медоносные пчёлы с раннего утра до позднего вечера активно трудятся, собирая и принося в ульи душистый нектар, превращая его в ароматный и лечебный мёд.
Опытные пасечники из деревни Сорокоумово в определённое время вручную выкачивают мёд, сохраняя его аромат, вкус и все полезные свойства. Помимо мёда предлагаются продукты пчеловодства, оказывающие выраженное оздоровительное действие на организм:
Наш мёд и другие продукты пчеловодства обладают оздоровительными и лечебными свойствами благодаря высокому содержанию микроэлементов и других полезных веществ. Наша пасека прошла официальную регистрацию в ветеринарной службе, проводятся проверки контролирующими органами в сроки, установленные законодательством. Высокое качество продукции подтверждено свидетельствами, выданными после проведенных анализов. Ежегодно выполняется экспертиза и анализ мёда и пчелиного подмора, о чём свидетельствуют выданные заключения.
Купить мёд с доставкой на дом в Нижнем Новгороде
Все желающие наслаждаться вкусным и полезным лакомством могут купить мёд с доставкой на дом в Нижнем Новгороде. Заказ будет оперативно доставлен по указанному адресу после оформленной заявки на сайте.
Качественный вкусный, ароматный, полезный мёд и продукты пчеловодства из деревни Сорокоумово будут круглый год на вашем столе.